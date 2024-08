L’ombre d’Enzo

C’est inévitable. À chaque nouvel événement, que cela soit le lancement d’un nouveau modèle, un résultat sportif ou un nouveau bâtiment qui élargit et redéfinit les limites de l’usine de Maranello, la même question se pose : qu’aurait dit Enzo Ferrari s’il était encore avec nous ?

Le fondateur nous a quittés le 14 août 1988 à l’âge de 90 ans. Cependant, tout ce qui a été réalisé depuis s’est toujours fait en tenant compte de ses enseignements. C’est comme si le chemin parcouru jusqu’à présent l’avait été sous son ombre. Cette vidéo rappelle certains des moments les plus importants de ces derniers mois, avec une image d’Enzo Ferrari en arrière-plan : les victoires en Formule 1 à Melbourne et Monte-Carlo, la 499P triomphante aux 24 Heures du Mans, le lancement de la 12Cilindri, la présentation de la nouvelle collection de mode et enfin l’inauguration de l’e-building.

Nous espérons que vous prendrez plaisir à la regarder.