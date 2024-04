La première fois de Jannik

La passion pour les moteurs de Jannik, devenu ces derniers jours partenaire de la Formule 1, remonte à loin : « C’est mon père et mon grand-père qui me l’ont transmise. J’ai toujours regardé les courses avec eux depuis mon enfance. Mais quand j’ai commencé à gagner au tennis, il y a eu un problème de chevauchement : parce que si vous arrivez en finale d’un tournoi, vous jouez le dimanche, le même jour que le grand prix. Donc aujourd’hui, je les regarde en différé. »

Sinner n’a pas manqué l’occasion de rendre visite à la Scuderia, où il a rencontré le directeur de l’écurie, Fred Vasseur, ainsi que certains techniciens et mécaniciens. « Le tennis et la course automobile sont considérés comme des sports individuels, car on est seul sur le court ou dans la monoplace. Mais pour chacun d’entre nous, il est essentiel d’avoir derrière soi une équipe qui travaille harmonieusement afin d’atteindre un objectif. Et les sacrifices que font les membres de l’équipe sont les mêmes que ceux qui jouent ou conduisent. On n’arrive au sommet qu’ensemble, seul, on ne va pas loin. »