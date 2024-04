Tout a commencé par un croquis

L’arrière-plan de l’écusson naissant adopte délibérément un jaune vif distinctif pour s’associer à la couleur officielle de Modène, la ville voisine. « Mais ce sont surtout les idées d’Enzo qui ont guidé les choses », se souvient aujourd’hui Emilio Candiani. Par exemple, une première proposition pour l’écusson de la 125 S arborait dans le haut trois lignes courbes aux couleurs italiennes. « Mais je me souviens qu’Enzo dit à Gerosa : “ Non, je ne veux pas de courbes, elles me rappellent les calandres Bugatti. Je veux des lignes droites ! ” »





Le visage du cheval est également devenu progressivement plus fin. « À un moment donné, Enzo voulait que le sabot soit en l’air, sans reposer sur le lettrage. Il demande alors à Gerosa : “ me la faccia che voli (fais en sorte qu’il vole) ” », glousse Emilio. Une plaque murale rend désormais hommage à ces artisans talentueux de Candiani, à l’extérieur de l’atelier historique de Via Albani à Milan.





Emilio Candiani recevra le titre honorifique de « Cavaliere » – Chevalier de l'Industrie. L’émotion dans la voix, le Cavaliere Candiani déclare : « Pour notre part, nous sommes très fiers d’avoir contribué à l’un des symboles les plus célèbres au monde. C’est une histoire entièrement italienne. Enzo en tant qu’homme a toujours été très professionnel, bien préparé. Ce dont je me souviens, c’est à quel point il croyait en son projet. C’était touchant. Et il regardait toujours vers l’avenir. »