Il suffit de six virages sur la route magique de la Panoramica Zegna, au volant de la Ferrari 296 GTB, pour frissonner de plaisir et afficher un grand sourire. Le chiffre six est un chiffre symbolique ; en effet, l'euphorie est presque instantanée, et vous vous retrouvez rapidement à souhaiter que ces virages n'en finissent plus.





Pourquoi ? Parce que le nouveau moteur de la 296 GTB est équipé de six cylindres. C’est le tout premier V6 que la marque a monté sur une voiture de série, ouvrant ainsi un tout nouveau segment à la gamme Ferrari. Si vous êtes un tant soit peu perplexe à l'idée qu'une Ferrari soit propulsée par un si « petit » moteur, il convient de rappeler que les voitures de Formule 1 de Maranello sont également équipées d'un six cylindres.