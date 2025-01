Inspirée du passé

« C’était en novembre 1965, je venais de commencer à travailler dans l’entreprise. L’année précédente, Ferrari avait remporté le championnat du monde de Formule 1 avec John Surtees. La monoplace était blanche et parée de la livrée bleue de l’écurie NART de Luigi Chinetti. Cette victoire était également liée à une autre voiture : en fait, Pininfarina fabriqua un seul exemplaire de la 250 LM, dotée d’une livrée blanc et bleu et d’un habitacle rouge. C'est ce qui m'a inspiré pour ma Daytona SP3 : une évocation du passé pour un modèle au design très moderne et sportif, propulsé par un moteur 12 cylindres palpitant ».