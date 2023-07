À l’intérieur de la machine

« Les retours que vous obtenez sont presque identiques aux sensations que vous ressentez au volant de la voiture sur un circuit. Il est possible de tout reproduire, y compris la composition exacte du macadam et la dégradation des pneus. Vous pouvez contrôler toutes les variables. Le graphisme, la précision des retours au conducteur, la sensation sur la pédale, les vibrations transmises au conducteur sont autant de facteurs en constante évolution. Les voitures de F1 contemporaines sont plus grandes et plus lourdes, moins agiles sans doute. Mais les pneus sont aussi plus grands, l’adhérence mécanique et l’aérodynamique sont accrues et ont beaucoup plus de portance. Prenez le volant d’une voiture de la version 2017, le conducteur remarquera instantanément la différence ».

Les concepteurs et les ingénieurs de simulateurs parlent de latence, c’est-à-dire de l’écart entre ce qui se passe sur le simulateur et les conditions réelles en course. Sur le dernier simulateur Ferrari, cette durée est désormais inférieure à quatre millisecondes, tandis que la bande passante du système est supérieure à 55 Hz sur ce que l’on appelle les six « degrés de liberté » (6DOF). C’est la façon technique de décrire la précision avec laquelle les informations sur l’écran principal sont traitées et transmises sur chaque plan de mouvement au conducteur, c’est ce que l’on appelle son système « vestibulaire ». Plus la latence est faible, plus le conducteur sera en mesure de réagir rapidement aux phénomènes dynamiques tels que le sous-virage ou le survirage.