Tout d’abord, le châssis est entièrement dégraissé pour nettoyer les surfaces, avant d’être soumis à un revêtement par immersion cathodique qui le protégera de la corrosion. Après le traitement par cataphorèse, l’équipe s’attelle à la tâche : robots et humains travaillent côte à côte sur 62 carrosseries par jour.





Les robots jouent un rôle inestimable, mais l’apport humain fait partie intégrante de la chaîne de production. Par exemple, l’application de la couche de base sur les cavités de la carrosserie est réalisée manuellement, car les robots ne peuvent pas accéder à ces zones. L’œil humain peut repérer des choses impossibles à voir pour un robot.





C’est grâce à ce travail d’équipe qu’un châssis peut passer par deux stations automatiques et ressortir entièrement peint en 22 minutes (11 minutes par station). Quatre kilos de peinture seront nécessaires pour une seule Ferrari rouge. Cependant le volume varie selon la couleur : il en faut un peu moins pour les couleurs métallisées et un peu plus pour la couleur noire. Après cette étape, un ordinateur recueille des données sur dix ou douze points différents de la voiture pour s’assurer que la couleur est correctement appliquée sur l’ensemble du châssis.





Le processus de personnalisation repose toujours sur des principes artisanaux. Il n’y a aucun autocollant sur la carrosserie ; une bande de masquage est appliquée pour protéger la tonalité de base, puis la peinture est appliquée à la main. C’est un travail complexe : la livrée couvrira l’ensemble de la voiture, à savoir différentes couleurs et matériaux tels que la fibre de carbone. Cette étape demandera environ six heures de travail à l’équipe.





Une fois la livrée peinte, les voitures sont acheminées à l’entrepôt, marquant ainsi la conclusion d’un processus unique au sein de l’usine qui n’a pas changé, en principe du moins, en 75 ans d’histoire.