Pour éviter que l’ensemble ne soit trop lourd, les jantes en alliage ne sont pas noires mais en gris « Grigio Corsa », ce qui permet de préserver leurs détails, tandis que la fibre de carbone extérieure est brillante, pour compléter la version mate utilisée pour l’intérieur. »

Cela vous semble compliqué ? Heureusement, chaque client qui prend rendez-vous avec le programme Tailor Made dispose des services de deux designers : l’un pour conseiller le client sur les choix possibles, l’autre pour réaliser en temps réel ces options sur ordinateur. De nombreux clients de Ferrari aiment se rendre au siège physique et spirituel de l’entreprise, à Maranello, mais il existe des centres Tailor Made à New York et à Shanghai.

Cet aspect démocratique du programme Tailor Made se reflète également dans les Ferrari qui sont choisies pour être modifiées. Si les voitures en édition limitée - les Monza SP1 et SP2, par exemple - sont des candidates évidentes à une personnalisation plus poussée, chaque modèle de la gamme Ferrari actuelle peut bénéficier du traitement Tailor Made, et les propriétaires choisissent une variété surprenante. Ce club exclusif est ouvert à tous.