Véritable passionné d’automobiles, d’œuvres d’art indiennes et de guitares, Ernie Boch Jr est l’ancien propriétaire et PDG d’un empire de vente et de services automobiles, mais aussi l’ancien leader du groupe de blues rock Ernie and the Automatics. Il a transformé sa maison de Norwood, dans le Massachusetts, en musée : les Ferrari – dont une 330 GT 2+2 de 1965 et une 512 BB de 1979 – occupent une place de choix dans sa collection qu’il aime partager avec ses amis