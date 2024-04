CHARLES ET CARLOS AU FERRARI STORE

Bain de foule pour Charles Leclerc et Carlos Sainz au Ferrari Store de Milan. Le soir du 30 août, quelques jours avant le très attendu Grand Prix de Monza, les deux pilotes de la Scuderia ont rencontré au centre-ville les passionnés et les tifosi. Ce fut également l’occasion d’admirer une exposition de certaines combinaisons emblématiques portées par les grands pilotes Ferrari d’hier et d’aujourd’hui, de celles de Felipe Massa et de Fernando Alonso à la combinaison jaune utilisée l’an dernier à Monza par Charles Leclerc pour célébrer le 75e anniversaire du Cheval cabré.