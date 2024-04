Rhapsodie Hongroise

Seules cinq Ferrari 296 GTB Assetto Fiorano avec cette configuration spéciale seront produites, mêlant histoire, innovation et exclusivité dans un hommage 2023 à l’une des voitures de course les plus performantes de l’histoire de la marque. Une convergence harmonieuse et dynamique entre gloire passée, vision contemporaine et technologies les plus récentes pour le groupe motopropulseur. Tout comme la monoplace F2004, cette machine à moteur central est le nec plus ultra de la technologie made in Maranello. Une voiture sortie de l’Atelier Ferrari qui ne se contente pas de raconter l’histoire d’une icône, mais qui la rajeunit. C’est une ode à la quête incessante de performance de la Maison, preuve que l’héritage de ce chapitre glorieux de l’histoire de la Scuderia Ferrari reste plus vivant que jamais.

La première des cinq voitures a été dévoilée à Budapest devant un parterre restreint de mécènes passionnés de Ferrari et en présence du Team Principal de la Scuderia, Frédéric Vasseur. Fait remarquable, la victoire éclatante de Ferrari il y a 19 ans coïncida avec l’ouverture, par la famille Lippi, du premier concessionnaire Ferrari dans la capitale hongroise. Les cinq voitures ont déjà été vendues à des clients hongrois.