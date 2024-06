Holiday on Ice

Le programme de conduite très varié comprenait des itinéraires circulaires, des exercices de slalom et de nombreux parcours tout-terrain. Force est de constater que des conditions aussi intenses posent de sérieux défis aux conducteurs et aux voitures. Avant que quiconque ne pose un pneu clouté sur une route glacée, une équipe d’instructeurs Ferrari soucieux de la sécurité a briefé tous les participants sur un éventail de compétences de conduite à acquérir. Ils se sont notamment concentrés sur la manière de contrôler la voiture dans des conditions d’adhérence extrêmement faible, de maîtriser la technique du contre-braquage et d’utiliser l’accélérateur et la direction dans un virage glissant.

Les pistes enneigées ont été choisies comme terrain d’expérimentation idéal en raison des nombreuses caractéristiques technologiques du Purosangue. Citons entre autres le contrôle du roulis et du tangage, le système de suspension active et l’amélioration de la traction grâce à l’optimisation des surfaces de contact. Et cette traction s’est avérée être la vedette du spectacle.

En effet, la capacité du Purosangue à développer une accélération rapide associée à une maniabilité agile, dans des conditions aussi difficiles, a entraîné une montée d’adrénaline exaltante pour chacun des conducteurs intrépides.