Héros conquérant

Pourtant, c’est une course de l’autre côté de l’Atlantique qui sera le théâtre de son plus grand triomphe. De retour au Mexique pour la Carrera Panamericana 1954, Maglioli avait pour monture une nouvelle Ferrari 375 Plus, une œuvre de Pinin Farina aux courbes caractéristiques, équipée d’un châssis retravaillé et d’un nouveau moteur résolument puissant. Avec une capacité de près de 5,0 litres, c’était le V12 le plus volumineux jamais construit par Ferrari, et avec ses plus de 330 ch, il avait la puissance qui allait de pair. Sa suspension était composée d’un nouvel essieu arrière de Dion et des amortisseurs Houdaille, ce qui lui conférait une maniabilité optimale. La voiture était également équipée d’un énorme réservoir de 190 litres, une quantité nécessaire pour la Carrera Panamericana.