Au cours de ces 40 dernières années, Adler a développé une expertise inégalée dans le travail du plastique et des matériaux dérivés. La société est le premier producteur italien de systèmes pour le confort acoustique et thermique des véhicules et le deuxième acteur au niveau mondial dans le domaine de la sellerie, des panneaux de porte et tapis appliqués aux voitures.





Adler Plastic a son siège à Ottaviano, une petite ville située à une vingtaine de kilomètres au nord-est de Naples, littéralement au pied du Vésuve. Nous sommes dans le bureau de Scudieri. Sur le mur derrière lui se trouve une série de photos de voitures Ferrari, certaines plus anciennes et d’autres plus récentes, comme la nouvelle Ferrari Monza SP2 que l’entrepreneur possède. « Ce sont quelques-unes des Ferrari que j’ai collectionnées au fil du temps. », déclare fièrement M. Scudieri, en ajoutant qu’il a récemment commandé une Ferrari Roma.