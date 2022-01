Sa carrière en F1 a été relativement courte, tout comme sa vie. Il rejoint la Scuderia comme rookie à la fin de la saison 1977 et devient rapidement le nouveau venu le plus excitant de toute une génération. Il est devancé de peu par Scheckter pour le titre de 1979, même s’il est souvent le pilote le plus rapide. Il remporte six Grands Prix pour Ferrari et sa plus grande victoire est probablement la dernière, le Grand Prix d’Espagne de 1981.





Cette année-là, Ferrari présente sa première monoplace F1 à turbocompresseur, la 126C à moteur V6. Elle était réputée pour sa puissance prodigieuse et sa vitesse en ligne droite, mais également pour sa difficulté de conduite. Le turbo lag était un problème pour toutes les premières voitures de course à turbocompresseur et la 126C n’avait pas le comportement fluide de ses rivales.





La première victoire de la voiture, à Monaco, est une surprise. Un circuit mettant l’accent sur la maniabilité semblait mal adapté à la nouvelle voiture. Bien qu’elle ait tenu les promesses du nouveau turbo de Ferrari, la victoire est surtout un témoignage des capacités de conduite hors du commun de Villeneuve.