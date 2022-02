Heureux et peut-être surpris. La victoire de Mansell au premier Grand Prix de la saison 1989 au Brésil, alors qu’il fait ses débuts avec la Scuderia, marqua les esprits non seulement en raison d’un départ fantastique du pilote surnommé il leone (le lion) par les tifosi, mais aussi à cause des innovantes spécifications techniques de sa Ferrari. La 640 était et reste l’une des voitures de course les plus élégantes jamais construites, comme pour confirmer le vieil adage qui dit qu’une belle voiture est généralement une voiture rapide.