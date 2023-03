GAME CHANGERS AU MUSÉE ENZO FERRARI DE MODÈNE

Dans la section Performance, les visiteurs peuvent admirer la 365 GT4 BB de 1973, la première GT Berlinetta à moteur central équipée avec un V12 original à 180°, et la Ferrari FXX de 2005, premier modèle d’une série spéciale développée spécialement pour la piste.

C’est sans doute la Ferrari révolutionnaire, point culminant de la visite, qui incarne non seulement l’histoire de l’innovation, mais aussi le chemin parcouru depuis la première voiture de course biplace.

À l’instar de la 125 S, la Purosangue est propulsée par un moteur V12 pur-sang, et tout comme la petite voiture de course d’antan, le premier Cheval cabré à quatre portes et quatre places a une fois de plus changé la donne dans l’univers automobile. Du moins pour l’instant.