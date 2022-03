La troisième place du duo Ferrari lors de la première course au Bahreïn et la pole position de la Porsche lors de l’épreuve finale des 8 Heures ont permis aux deux équipages bataillant pour le titre de se retrouver à égalité de points. Pier Guidi a finalement franchi la ligne d’arrivée en première position pour remporter le titre Pilotes avec Calado et offrir le titre Constructeurs à Ferrari.





Une double célébration pour Ferrari sur la ligne d’arrivée au Bahreïn. Cette victoire a également scellé les titres Pilotes et Équipes GTE-Am. Le gentleman driver français François Perrodo et le pilote d’usine Nicklas Nielsen ont conservé leur titre de la catégorie, conquis au cours de la saison 2019-2020. Mais cette fois, ils ont couru au volant d’une 488 GTE engagée par AF Corse et également pilotée par Alessio Rovera, nouvel arrivant dans le Championnat du monde d’endurance. Perrodo remporte ainsi un troisième titre GTE-Am, après son triomphe en 2016, toujours avec Ferrari et AF Corse.





Le résultat a couronné une saison dominée par Ferrari dans les classes AM du Championnat du monde d’endurance. Perrodo et ses coéquipiers ont remporté quatre des six courses, dont Le Mans. L’équipe Cetilar Racing, composée de Roberto Lacorte, Giorgio Sernagiotto et Antonio Fuoco, pilote de développement de la Scuderia Ferrari en Formule 1, a remporté une victoire et s’est classée cinquième pour sa première saison en GTE.





Ferrari peut donc se vanter d’un palmarès de sept victoires et de quatre titres, tous décrochés par les voitures GT au cours d’une année qui restera longtemps dans la mémoire des tifosi.