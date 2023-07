Ferrari aux antipodes

Texte : Gavin Green



Ferrari a remporté plus de Grands Prix d’Australie que n’importe quelle autre écurie. Tandis que Michael Schumacher réalisa un triplé à l’aube du XXIe siècle, les ferraristes Kimi Räikkönen et Sebastian Vettel, ainsi que le vainqueur de l’an dernier Charles Leclerc, sont tous montés sur la plus haute marche du podium et ont sabré le champagne (qui était malheureusement français et non australien).

Le Grand Prix d’Australie fit son apparition assez tard dans le calendrier du Championnat du monde de Formule 1 : la première course eut lieu à Adélaïde en 1985. Pourtant, le premier triomphe de Ferrari au Grand Prix d’Australie remonte à 1957, et l’Australie – bien qu’étant aussi éloignée géographiquement de l’Italie qu’il est possible de l’être – vit s’implanter l’un des premiers importateurs non européens de Ferrari.