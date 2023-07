Le Mans 1965 : l’héroïque victoire de Ferrari

Ferrari prit alors la tête de la course. Après trois heures, les Ferrari occupaient les cinq premières places. À la septième heure, toutes les GT40 étaient hors course, éliminées par des problèmes de moteur ou de transmission. Les 11 Ferrari étaient toujours en course.

Lors de l’inauguration du Mans en 1923, ses fondateurs voulaient une course qui mettent à l’épreuve la consommation de carburant (car plus la voiture consomme, plus elle doit s’arrêter) et la fiabilité, autant que la vitesse. Et c’est ce qui s’avéra en 1965.

Mais au moment précis où la Scuderia Ferrari semblait sur le point de remporter la victoire, les P2 ont rencontré des problèmes. Ferrari a toujours utilisé la course automobile comme banc d’essai pour ses nouveaux composants et, en 1965, elle a testé de nouveaux disques de frein dotés de perforations d’aération radiales (qui allaient bientôt devenir monnaie courante en course). Ils ont commencé à se détériorer. Les Ferrari plus anciennes et plus lentes ont rapidement remonté le peloton.