Le tracé, qui sillonne entre les rues médiévales de Bakou et accueille cette semaine le Grand Prix d’Azerbaïdjan, est l’un des plus beaux circuits urbains au monde. C’est le plus long, un peu plus de six kilomètres, et le plus rapide, notamment avec la ligne droite la plus longue du Championnat mesurant 2,2 km. La vitesse de pointe est d’environ 360 km/h. La toile de fond, en particulier la section étroite près des murs de la vieille ville, est l’une des plus pittoresques de la F1. Seul Monaco, le circuit urbain le plus célèbre de tous, peut se targuer d’un cadre plus spectaculaire.