Hawthorn est parti de la septième place sur la grille de départ. Il était plutôt simple de doubler sur les longues lignes droites du circuit de Reims, ce qui permit de changer continuellement l’ordre de la course. Pendant une grande partie de la course, sept voitures s’affrontèrent pour prendre la tête, avant que Hawthorn et Fangio ne s’éloignent loin devant, laissant Ascari et González lutter pour décrocher la troisième place. À deux tours de la fin, Hawthorn et Fangio en décousent sur la ligne d’arrivée. Lorsque le drapeau tombe, les pilotes franchissent la ligne d’arrivée dans cet ordre, avec très peu de secondes d’écart : Hawthorn, Fangio, González et Ascari.





C’était le deuxième triomphe de Ferrari au plus ancien Grand Prix du monde. Charles Leclerc et Carlos Sainz aspirent cette année à gagner la 18ème victoire (de loin le record le plus élevé parmi tous les constructeurs). Pour Hawthorn, c’était le début d’une carrière réussie chez Ferrari, culminant avec la victoire au Championnat du monde 1958. Cependant, l’Anglais, célèbre pour avoir couru en nœud papillon, fut profondément affecté par la mort de son ami et coéquipier Peter Collins lors du GP d’Allemagne la même année. Il arrêta la compétition à la fin de la saison. Bien qu’ayant survécu aux dangers des Courses de Grand Prix, il perdit cependant la vie dans un accident de la route en Angleterre trois mois après avoir pris sa retraite, à seulement 29 ans.