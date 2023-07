Plusieurs expressos auront été nécessaires avant de prendre le départ à 5 heures du matin le troisième jour, qui était la plus longue étape du Ferrari Tribute. Après avoir parcouru plus de 300 miles, les conducteurs sont sortis de Rome en file indienne. La SF90, d’une beauté céleste, se faufilait silencieusement dans le paysage de la Rome antique grâce à son moteur électrique, un contraste saisissant avec les blocs de six, huit ou douze cylindres qui l’entouraient.

Les voitures ont ensuite progressé rapidement jusqu’au cœur de la Toscane, dans la ville médiévale de Sienne et passé l’immanquable paysage florentin, avant de se diriger vers les montagnes et le col sinueux de l’Abetone. Ce col, l’une des plus belles routes d’Italie, offre des lacets serrés et des vues époustouflantes. Quant à elle, la caravane de Ferrari ne cessait de grimper, accompagnée de l’écho des falaises et de sensations euphoriques à revendre.

Tout au long de cet enchaînement de lieux mythiques, peu ont été aussi évocateurs que Modène : la ville natale d’Enzo Ferrari et, depuis 1929, le siège de la Scuderia Ferrari et de tout ce que la marque Ferrari allait devenir.