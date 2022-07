Compte tenu de l’importance de la voiture, le département Classiche de Maranello s’est immédiatement empressé de récupérer les dessins originaux de l’époque pour se mettre à l’œuvre et remettre le moteur à l’état d’origine, défauts compris. La seule différence a résidé dans le choix d’un carter moteur en aluminium plutôt qu’en magnésium pour qu’il soit plus fiable et exploitable. Le moteur a été configuré selon les dessins originaux, tandis que les culasses ont été inspectées puis restaurées. À la fin, seules les culasses du moteur arrivé à l’usine ont été conservées.





Le carter et les autres pièces ont été fabriqués à la fonderie. Un modèle 3D a été réalisé à partir des dessins originaux qui ont suscité l’admiration des restaurateurs pour le professionnalisme des collègues de l’époque : « Nous avons apprécié le talent de nos designers de l’époque qui dessinaient en 2D, mais pensaient déjà en 3D », déclarent les ingénieurs du département Classiche d’aujourd’hui. Le modèle fini a été reproduit. Le modèle brut avec les superpositions pour un usinage ultérieur, les mandrins et les moules sans châssis ont tous été reproduits pour les simulations de moulage, puis pour le moulage proprement dit.