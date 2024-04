La Ferrari 499P rugit au Qatar

Les 499P officielles du Cheval Cabré s'aligneront pour le début de leur deuxième saison dans la catégorie reine des Hypercars du Championnat du monde d’endurance de la FIA après les bons résultats obtenus en 2023, qui se sont soldés par une deuxième place au Championnat du monde Constructeurs pour Ferrari ainsi que par une troisième place et quatrième place au Championnat Pilotes pour les équipes numéros 50 et 51.

« Cette année, notre ambition est d'être compétitifs à chaque course et de gagner plus de courses qu'en 2023 », a déclaré Antonello Coletta, directeur mondial de Ferrari Endurance et Corse Clienti. « L’année qui commence sera un véritable défi, car nous sommes animés par la volonté de réitérer notre victoire aux 24 Heures du Mans et de conquérir la première place au Championnat du Monde ».

Les visages familiers des six pilotes officiels du constructeur de Maranello prendront à nouveau place à bord des Ferrari 499P à la livrée rouge. Antonio Fuoco, Miguel Molina et Nicklas Nielsen, qui ont décroché les pole positions à Sebring et au Mans ainsi que quatre podiums l'année dernière, piloteront la voiture numéro 50. La voiture numéro 51 sera, quant à elle, pilotée par Alessandro Pier Guidi, James Calado et Antonio Giovinazzi, qui ont gravé leur nom dans l'histoire du sport automobile avec leur victoire à l’édition du centenaire des 24 Heures du Mans.