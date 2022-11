Il serait trop long d’énumérer toutes les voitures extraordinaires qu’il a conçues, pourtant ces chiffres classent Forghieri parmi les plus grands ingénieurs de voitures de course de tous les temps : 54 victoires en Formule 1, onze championnats du monde et neuf titres d’endurance. Il a toujours su être polyvalent : les ingénieurs les plus en vogue à cette époque brillaient par leurs talents remarquables pourtant, à quelques exceptions près, ils n’étaient spécialisés que dans un seul domaine. Certains étaient des experts en monoplaces, d'autres se concentraient sur les voitures sportives, d'autres encore étaient spécialisés dans les assiettes, le moteur ou l'aérodynamique. Mauro a travaillé dans chacun de ces domaines avec des résultats impressionnants, quoique aidé par le personnel qui l’entourait. Seul lui savait tirer le meilleur de l’équipe en dépit de ses manières parfois brusques. C’était un homme capable de revoir un système gagnant pour s’assurer qu’il continue à gagner, ce qui résume parfaitement l’histoire de Ferrari.





La relation avec le vieil homme était d’une nature très spéciale. Comme toutes les personnes brillantes, Enzo était fasciné par les talents de Mauro. Il a vu en lui la réalisation de sa pulsion, probablement une sorte de phénomène d’osmose. Forghieri, non moins intelligent, se laissait guider par Ferrari et proposait sa propre solution en s’adaptant à chaque occasion. Sa proposition pouvait être originale, extrême ou innovante. Quoi qu’il en soit, il savait pertinemment qu’avec les méthodes choisies par lui-même et son approche unique, Ferrari accepterait après avoir avancé ses doutes et effectué tous les contrôles préalables.





Peu de designers sont parvenus à créer des monoplaces et des voitures de course aussi emblématiques que Forghieri. Il savait allier beauté, charme, expertise technique et valeur et les transmettre à ses voitures. Une qualité qui s’inscrivait dans les caractéristiques uniques de la tradition de l’entreprise. Il suffit de penser aux voitures pilotées par Niki Lauda, qui dominèrent le sport de 1975 à 1977, ou aux premières voitures turbo qui ont fait rêver les tifosi dans les mains de Gilles Villeneuve – et avec les Français René Arnoux, Patrick Tambay et Didier Pironi, vainqueurs des premiers titres avec ce type de moteur.





Forghieri était le cerveau derrière l’un des chapitres les plus intenses et les plus importants de l’histoire de l’automobile à l’échelle internationale. Il a consacré à la Maison de Maranello la période la plus productive de sa vie, au cours de laquelle il a contribué, avec passion et dévouement, à renforcer l'image et la crédibilité de la marque Ferrari dans le monde entier. Les victoires mémorables remportées sous son ère ont permis d’alimenter la légende du Cheval cabré.





Lorsque sa carrière chez Ferrari prit fin en 1987, Forghieri se souvient avoir annoncé sa démission ainsi : « Je m’en vais », déclara-t-il à Ferrari, lequel lui répondit : « Ok, bien, va-t’en alors, car je ne tarderai pas à m’en aller aussi... ».





Les deux hommes ont aujourd’hui l’occasion de poursuivre leur conversation.