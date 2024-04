Valeurs familiales

« Je n’avais jamais conduit une F40 auparavant », raconte Enzo Mattioli Ferrari. « J’attendais ce moment avec impatience, car c’est l’une des voitures les plus iconiques de notre histoire, le dernier modèle que mon arrière-grand-père a vu. Enfant, j’avais même un poster d’une F40 dans ma chambre. Cependant, avant de me la confier, mon grand-père souhaitait que je fasse quelques tours avec lui à mes côtés dans les collines de Maranello. Il voulait me voir à l’œuvre dans ce qui est presque une F1 de route, que l’on se doit par conséquent de conduire avec le plus grand respect. D’ailleurs, il est depuis toujours mon moniteur d’auto-école : lorsque j’étais enfant et que je faisais semblant de conduire une Ferrari, il me disait comment changer de vitesse ou comment braquer. Jusqu’au jour où j’ai finalement pu essayer une vraie Ferrari, une 328. Mon grand-père était toujours gentil avec moi, mais quand il explique quelque chose, il exige qu’on lui prête attention et surtout qu’on soit sérieux au volant ».

« Je suis devenu grand-père assez jeune », explique Piero Ferrari, « et j’ai toujours été très proche de mes petits-enfants, je ne manquais aucune occasion de passer du temps avec eux, que ce soit au ski ou justement au volant d’une voiture. Tout comme mon père et moi-même, Enzo est passionné par la conduite et les Ferrari. Et il est conscient de toute la responsabilité que notre nom comporte ».