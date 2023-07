F355 Berlinetta : la meilleure au monde

Mais là où la 348 arbore de spectaculaires prises d’air latérales et des feux arrière à lamelles rappellant les excès de la Testarossa des années 80, la F355 Berlinetta revient à un style plus classique avec d’élégantes entrées d’air jumelées dans les flancs et quatre feux arrière comme la 308, le premier V8 à moteur central de Ferrari.

Une fois le large bas de porte franchi, on remarque que l’habitacle de la F355 Berlinetta est étonnamment spacieux pour une supercar qui ne mesure que 4 250 mm d’un bout à l’autre et 1 170 mm de haut. L’habitacle est conçu autour du conducteur – les sièges en cuir Connolly sont placés bas sur le plancher (les baquets de course en composite étaient en option), les instruments de la planche de bord sont d’une netteté sans égale et les changements de vitesse s’effectuent à l’aide un levier en acier surmonté d’une boule tactile en alliage.

Sous la carrosserie, une semi-monocoque en acier constitue le cœur de la structure, avec un sous-châssis tubulaire abritant les suspensions avant et le groupe motopropulseur à l’arrière.

Et quel groupe motopropulseur ! Le moteur Dino V8 de 3,5 litres est doté d’un vilebrequin à plat, d’une pompe à injection Bosch et de bielles en titane qui lui permettent d’atteindre 8 500 tr/min. Cependant la véritable innovation réside dans l’introduction de culasses à cinq soupapes : trois soupapes du côté de l’admission et deux pour les gaz d’échappement.