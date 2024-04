Vert intemporel

Les Ferrari vertes étant rares, elles attirent inévitablement l’attention, même si leur teinte est subtile. Les nuances de vert ne représentent qu’1 % des Ferrari existantes, mais la marque a constaté un regain de popularité tout comme dans d’autres secteurs du luxe et de la créativité.

La mode et le design d’intérieur ont élu le vert comme la couleur tendance de l’année 2023, on la retrouve au cœur de l’art contemporain et des mouvements architecturaux. Le vert est riche de sens et de résonances : c’est la couleur de la nature et de la renaissance. Dans certaines cultures, c’est un symbole d’immortalité, de fertilité, de pureté et de richesse.

Chez les Irlandais, elle porte chance, c’est la couleur du trèfle. Dans le domaine automobile, la couleur verte était objet de superstitions, dont l’origine remontait aux premiers jours du NASCAR américain lorsque le pilote Lee Oldfield perdit la vie dans une voiture verte en 1910, et Gaston Chevrolet dix ans plus tard. Toutefois, cela ne fut pas le cas au Royaume-Uni, où le British Racing Green est la couleur caractéristique des voitures de course depuis l’avant-guerre et compte tenu du succès d’un grand nombre de voitures de course vertes, nous pouvons certainement écarter tout présage funeste.