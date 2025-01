Épopée en Asie du Sud-Est

Le grand final s’est déroulé à Bangkok, chez le concessionnaire Cavallino Motors, où ce voyage extraordinaire a pris fin. Plus qu’une simple expérience de conduite, le Grand Tour s’est avéré une véritable célébration de l’engagement de Ferrari envers l’excellence et le luxe. Les clients ont savouré des plats exquis dans des restaurants renommés et séjourné dans certains des hôtels les plus exclusifs de la région. L’événement a atteint son apogée avec Universo Ferrari Bangkok, c’est-à-dire une exposition immersive mettant en valeur l’innovation et l’héritage de Ferrari. Les clients ont eu l’occasion exclusive de visiter des expositions interactives, d’admirer des modèles rares et d’assister à un dîner de gala où l’héritage légendaire de Ferrari était à l’honneur.





Rien de tel pour mettre un point final à une aventure parfaite.