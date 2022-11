La 250 GTO est sans doute plus précieuse, l'Enzo plus high-tech, et la dernière SF90 Stradale est incontestablement plus rapide, plus sophistiquée et bien plus performante. Mais pour savourer une expérience de conduite enthousiasmante à l’état brut, rien ne vaut la Ferrari F40. C’est sans doute la voiture la plus grisante jamais construite. Son style est spectaculaire, son expérience de conduite l’est encore plus : elle est viscérale, exigeante et pourtant si gratifiante.





Comme si cela ne suffisait pas, la F40 a été la première voiture de route à dépasser les 320 km/h, et ce sans freins ABS ni commandes électroniques. Elle n’avait même pas de direction assistée ni de freins. Cette voiture avait une mission très singulière : faire vibrer.