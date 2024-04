Pour Enzo Ferrari, ce ne fut pas si différent. C’est la Coppa Florio de 1908 (une course qui se déroula à Bologne et à laquelle son père Alfredo emmena ses enfants) qui provoqua l’étincelle. La vie d’Enzo ne sera plus jamais la même : si ses résultats scolaires n’étaient pas excellents, son extraordinaire capacité à inventer était comparable à celle pratiquée dans l’atelier de son père.

Travailler dans la mécanique ne fit qu’accroître en lui la passion pour ces objets très imposants (voitures, camions ou autres véhicules) qui amplifient les pouvoirs de l’homme, le rendant capable d’entreprises toujours plus ambitieuses.

Lors de la Première Guerre mondiale, on affina et rationalisa les processus de fabrications des véhicules motorisés, donnant ainsi à la course automobile l’impulsion décisive pour devenir un phénomène de plus en plus répandu. C’est aussi grâce à cela que le rêve d’Enzo, fils de cette passion née une dizaine d’années auparavant, devint possible. En 1919, à seulement 21 ans, il participa à sa première course au volant de la CMN construite par Ugo Sivocci à Milan, une entreprise dans laquelle Enzo Ferrari avait également été embauché comme pilote d’essai.