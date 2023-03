Enzo Ferrari : Depuis 125 ans

Personne ne se serait attendu à la vie qui allait suivre lorsque Enzo Ferrari vit le jour le 18 février 1898 dans la ville italienne de Modène.

Après des débuts modestes, une légende automobile allait naître grâce à la vision, la détermination et le sens de l’aventure d’Enzo.

Aujourd’hui, 125 ans plus tard, nous sommes ravis de vous présenter une nouvelle vidéo illustrant la manière dont un jeune mécanicien automobile insatiable a transformé son amour pour la course en une marque qui allait construire les voitures les plus convoitées de la planète.

Le film retrace certains des moments forts de la vie d’Enzo, de sa première course en 1919, une course de côte à Parme, à la création de sa propre équipe qui prit le nom de Scuderia Ferrari dix ans plus tard, puis à la fondation de Ferrari en 1947, telle que nous la connaissons aujourd’hui.

On assiste ensuite à l’ascension de l’écurie Ferrari dans le sport automobile, de sa première victoire aux 24 Heures du Mans à ses débuts glorieux en F1 en 1951. Les dix années suivantes furent couronnées de succès. Citons notamment le premier titre mondial en F1, trois titres mondiaux en un an et, en 1962, Enzo dévoila ce qui devint certainement la voiture la plus emblématique de l’histoire, la 250 GTO.