L’élégance en bord de mer

Le toit en tissu technique effet fibre de carbone possède toutes les propriétés thermiques et insonorisantes d’un toit rigide amovible. Les sièges chauffants réglables sur 18 positions, le tour de cou et le volant chauffant sont également appréciés. Dino libère toutes les performances du Roma Spider en roulant sur les routes sinueuses qui conduisent à Gradara, le bourg médiéval renommé pour ses remparts et son château.