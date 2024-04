Rêves électriques

« La première Ferrari électrique sera enracinée dans notre héritage de la course et puisera dans un réservoir technique plus large tout en préservant son authenticité et sa cohérence, » a confirmé Benedetto Vigna, directeur général de Ferrari. « Et j’ai le plaisir d'ajouter ma propre connaissances de technologie, mon expérience et mon réseau au travail absolument impressionnant de l'équipe, depuis le jour de mon arrivée. »

Ferrari a pour objectif la neutralité carbone d'ici 2030 et, bien qu'elle reste attachée à la combustion interne, un virage majeur vers l'électrification est en cours. D'ici 2026, près de 60 % de l'offre de vente de Ferrari sera répartie entre les voitures entièrement électriques et hybrides. En effet, un nouveau bâtiment est actuellement en construction, une usine spécialisée qui sera principalement chargée de la fabrication de moteurs électriques, de blocs-batteries et de convertisseurs.