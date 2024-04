Quand perfection rime avec conduite

C’est la recherche de la perfection, de la performance extrême au sens le plus large, que Ferrari a toujours poursuivie et qui, 76 ans après sa création, fait partie intégrante de son ADN.

Et les pilotes d’essai Ferrari sont là pour le garantir. Le rôle de « garant » prend des nuances encore plus intenses dans le cas de l’équipe Fiabilité, six personnes qui s’impliquent totalement sous la responsabilité de Claudio Nizzi.

Trois équipes démarrent la journée à cinq heures du matin et la finissent parfois tard dans la nuit. Pourquoi ? La discrétion et la confidentialité sont essentielles, car on leur confie des spécimens et des prototypes : des véhicules qui cachent la mécanique complète d’un nouveau modèle, et des voitures dont le développement est achevé, mais qui doivent encore être perfectionnées avant de passer à la préproduction.