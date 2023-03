Dino 208 GT4: Tout ce qui est petit est beau

Tout d’abord, elle ne portait pas la plaque Ferrari. En 1967, la Maison de Maranello lança la Dino, appelée ainsi en hommage au fils de Ferrari, Alfredo (surnommé Dino), décédé en 1956, à seulement 24 ans. Cet emblème, déjà familier sur les voitures de sport à moteur V6 et les voitures de course de Formule 1, décorera les voitures de route plus petites et moins coûteuses construites par Ferrari. L’objectif était de rendre les voitures du Cheval cabré plus accessibles et d’augmenter la production.

Propulsée par un nouveau V6 de 2,0 litres, la 206 GT biplace de 1967 était la première Dino de route, le premier véhicule à moteur central arrière de Ferrari et l’une des premières voitures de sport de série équipées d’un moteur situé derrière l’habitacle mais devant l’essieu arrière.

La 246 GT de 2,4 litres, plus rapide et plus puissante, suivit en 1969. Bien qu’encore officiellement une Dino, elle deviendra l’une des voitures de route les plus acclamées jamais produites par Ferrari. Ce fut également un succès commercial retentissant.