Pour les concepteurs et les ingénieurs de Ferrari Competizioni GT, la comparaison avec la 488 GT3 et son palmarès ne représente pas seulement un défi à relever ; elle constitue également une source inépuisable d’expériences et de solutions techniques dont ils peuvent s’inspirer pour rechercher de nouvelles formes. Un projet où les lignes, les volumes et les surfaces sont l’aboutissement de critères de performance et d’esthétique parfaitement synthétisés, car une Ferrari doit toujours être reconnaissable, tant sur la route que sur les circuits les plus prestigieux du monde.