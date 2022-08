S’il est devant sur la grille de départ, il est très difficile à dépasser. S’il est loin derrière dans le peloton, il a quand même une chance de gagner. Les statistiques de course confirment sa réputation d’attaquant : il a gagné pas moins de 79 places au cours des 21 courses de la saison dernière, améliorant ainsi sa position de départ à 15 reprises. Il n’a perdu de places qu’à deux reprises, et à deux autres, il a fini là où il avait commencé. Il n’a abandonné la course qu’à de rares occasions.





« C’est dans ma nature de me donner à fond dès que je le peux », déclare Arthur. « Je ne me contenterai pas d’une place si je réalise que je peux obtenir plus avec la voiture que je pilote. Je commets des erreurs aussi, car sur un tour de qualification, ou dans un duel, on ne peut pas toujours être parfait. Mais je ne pense pas que je ne pourrais pas poursuivre mes rêves, mes objectifs, si je changeais mon approche de la course ».