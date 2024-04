Daytona ravive la passion

Le palmarès de la Maison de Maranello à Daytona comprend cinq victoires au classement général et 16 victoires en catégorie. La plus emblématique ? Sans aucun doute celle de la Ferrari 330 P3/P4 de Lorenzo Bandini et Chris Amon en 1967, année de l’arrivée historique en parade avec la 330 P4 de Mike Parkes et Ludovico Scarfiotti et la 412 P de Pedro Rodriguez et Jean Guichet, deuxième et troisième au drapeau à damier.

Cette année, le Cheval cabré présente sous les projecteurs du Daytona International Speedway cinq Ferrari 296 GT3 et sept pilotes officiels dans les catégories réservées aux voitures dérivées de la série. En GTD Pro, l’équipe Risi Competizione fait confiance à Daniel Serra et Davide Rigon, spécialistes des courses outre-Atlantique et vainqueurs de l’Endurance Cup en 2022. Ils seront épaulés par Alessandro Pier Guidi et James Calado, couronnés - avec Antonio Giovinazzi - « rois » des 24 Heures du Mans 2023.