Dansons sur la glace

En dépit des conditions, l’accent est toujours mis sur la sécurité et les conducteurs profitent d’une expérience qui inspire confiance et qui les rendra plus rapides et plus sûrs au volant. De plus, chacun des 10 Purosangue disponibles sur les deux jours est équipé de pneus cloutés et d’hiver, selon l’adhérence du terrain, ce qui permet d’obtenir une plus grande puissance et de contrôler encore mieux son moteur V12 de 6,5 litres et 725 ch.

Avec un total de 24 participants, répartis en quatre groupes guidés par deux instructeurs chacun, le stage proposait une session individuelle d’approfondissement sur piste ainsi que des séances supplémentaires. Ces dernières étaient riches de conseils sur la préparation physique, la théorie de pilotage et analysaient en profondeur la technique de pilotage de chaque participant d’après les données obtenues grâce à la technologie de capture vidéo et de l’oculométrie. Les instructeurs ont ensuite utilisé ces données pour montrer aux conducteurs comment identifier leurs points forts, apprendre de leurs erreurs et découvrir comment améliorer leurs performances générales.