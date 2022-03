Aujourd’hui, cette passion incarne un univers Ferrari qui va bien au-delà de la gamme actuelle du Cheval cabré. On la retrouve lors des défilés de mode à Milan, dans le travail de restauration des artisans du département Classiche et maintenant dans une collection de modèles réduits à l’échelle 1/18 comprenant toutes les monoplaces de Formule 1 et 2 ayant disputé une course. Ce qui équivaut à 127 voitures et six prototypes.





Située à Miami, cette collection appartient à l’Argentin Carlos Fornari et comprend toutes les voitures engagées par la Scuderia entre 1948 et 2021. Chaque voiture a été fournie par des experts ou a été fabriquée à la main par des artisans selon les mêmes critères : elles doivent répondre aux spécifications de la voiture de course de l’époque du point de vue de la livrée, de la mécanique et de l’aérodynamique.