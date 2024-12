Comme le café du matin

Il est l’un des réalisateurs les plus célèbres d’Hollywood. Il a réalisé des films pour le cinéma, des séries télévisées et des documentaires, comme What's My Name, sur Mohamed Ali, ou ceux à venir sur Michael Jackson ou Nelson Mandela. Il a travaillé avec des stars du calibre de Denzel Washington (qui a remporté l’Oscar du meilleur acteur en 2002 avec Training Day et joue dans la trilogie The Equalizer), Mark Wahlberg (Shooter, tireur d’élite), Gerard Butler (La Chute de la Maison-Blanche), Jake Gyllenhaal (La Rage au ventre). La liste pourrait s’allonger à l’infini.