Les clients qui souhaitent profiter de cet avantage spécial auront le choix entre cinq packs de finition Tailor Made, disponibles pour les cinq derniers modèles de la gamme du Cheval cabré : les 812 Competizione, 812 Competizione A, SF90 Stradale, SF90 Spider et la 296 GTB.





La palette est inspirée des couleurs des plus belles villes et régions italiennes traversées par les différentes éditions de la Cavalcade : Capri, Rome, la Sicile et la Toscane etc. Les clients peuvent choisir parmi les coloris suivants : Argento Siracusa, Blu Capri, Verde Volterra, Bianco Courmayeur et Rosso Taormina.