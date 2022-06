Restaurer une voiture de route pour qu’elle retrouve son lustre d’antan est un vrai défi ; Cette tâche est beaucoup plus difficile pour les voitures de course qui ont souvent été modifiées afin de s’adapter aux différents circuits ou aux changements de règlement. Dans le cas de la barchetta 340 America, Cogan et l’équipe Classiche ont été aidés par un heureux hasard : une rencontre fortuite qui a révélé un véritable trésor composé de documents et de lettres échangées entre Enzo Ferrari, Luigi Chinetti et Dreyfus.





Tout a commencé lorsque Cogan s’est perdu lors d’une visite à Milan. En errant dans une librairie, il est tombé sur le petit-fils de Dreyfus, Peter Mann, lui-même pilote Ferrari. Ce n’est que bien plus tard, en feuilletant des photos alors qu’il envisageait sérieusement d’acheter la 340, que Cogan tombe sur une photo particulière : Mann assis dans la voiture de son grand-père Dreyfus. Mann l’avait montrée à l’Américain perdu ce jour-là dans la librairie milanaise.





Ces documents constituaient désormais la feuille de route pour la restauration de la voiture, ce qui enthousiasmait les artisans de Classiche. Ils ont permis de résoudre de nombreuses questions. Par exemple, d’anciennes images montraient un réservoir côté passager. Une lettre de Dreyfus en révèle la raison : le gentleman pilote n’aimait pas s’arrêter pour faire le plein pendant les longues courses, un réservoir d’essence de réserve a donc été ajouté pour alimenter le moteur. Une fois la restauration terminée, Cogan était ravi : « Recevoir votre Classiche Red Book est un véritable moment de bonheur. » Sa barchetta Ferrari 340 America restaurée a depuis remporté le premier prix au Cavallino Classic de Modène et s’est classée deuxième de sa catégorie au Concours d’Élégance de Pebble Beach®.