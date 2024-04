Émotion approuvée

« C’était une F12tdf », raconte Francesco. « J’étais content parce qu’il n’y en a pas beaucoup en circulation. Elles sont difficiles à trouver. » Francesco connaît ses voitures. Il a eu notamment une 488 Pista Spider, une California et une 458 Speciale A. Par ailleurs, il connaissait le showroom et a donc procédé à cet achat important.

Mais, à l’insu de tous, la voiture avait été sérieusement maltraitée par son ancien propriétaire. « Lorsque je l’ai fait réviser six mois plus tard, ils ont trouvé 80 écrous et boulons non officiels, et ont découvert que beaucoup d’autres étaient manquants. Il y avait, entre autres, des problèmes avec le moteur et le pot d’échappement. »