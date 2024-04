L’univers de la personnalisation à l’honneur

Grâce à un mur interactif et à un configurateur de voiture spécial, situés au cœur de l’exposition, le visiteur pourra imaginer et concevoir virtuellement la Ferrari de ses rêves, en choisissant les matériaux, les tissus, les couleurs et le vaste éventail d’options proposés par le Centre de style.

L’exposition « One of a Kind », qui a ouvert ses portes au public le 18 février pour commémorer l’anniversaire d’Enzo Ferrari, se poursuivra jusqu’au 17 février 2025. Les voitures exposées seront régulièrement renouvelées tout au long de l’année 2024 afin d’offrir l’occasion aux visiteurs de découvrir le plus grand nombre possible de Ferrari uniques en leur genre.