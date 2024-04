La F40 à l’honneur

Le premier Ferrari Legacy Tour s’est terminé le 30 septembre, après un voyage légendaire de trois jours sur quelques-unes des plus belles routes d’Italie. Ces nouvelles manifestations exclusives sont destinées aux propriétaires de la plus célèbre de toutes les Ferrari.

Cette première édition était dédiée à la F40, l’un des modèles les plus illustres du Cheval cabré et, à l’avis de certains, la Ferrari la plus grisante jamais construite.