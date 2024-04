La genèse du programme XX

La première FXX était plus puissante (788 ch), elle se targuait d'une boîte de vitesses revue, inspirée de la F1 et d’une aérodynamique active qui lui conférait une déportance supplémentaire. Le programme présentait un point fort : les 29 propriétaires triés sur le volet allaient faire partie intégrante de l'équipe de développement de Ferrari. Apprendre à exploiter pleinement une voiture aussi extrême que celle-ci à Spa ou sur le Nürburgring a dû être une expérience extraordinaire. Mais savoir que cette voiture était un laboratoire sur roues était tout aussi grisant.

Avec une FXX Evo encore plus puissante et le lancement de la 599XX de 2010 (et de l'Evo par la suite), le programme n’a fait que renforcer la participation des clients et a abouti à de très grands progrès techniques. Citons-en quelques-uns : le coffre de la 599XX renferme deux ventilateurs qui extraient l'air de la glissière d’extraction et l’achemine vers l'aileron arrière. Associé à d'autres innovations, cela accroît la déportance sans ajouter de résistance à l'avancement.