Ferrari: From Inside and Outside

L’idée est née en 2021, en marge de l’exposition F1 Heroes qui présentait certains clichés de Colombo et Schlegelmilch, figurant également dans le livre du même nom. Cette exposition, organisée à l’occasion du Grand Prix d’Italie en 2021, permit à Ercole, Rainer et Mike Zoi, patron de Motorsport Images, de se rencontrer et de s’apercevoir qu’Ercole (qui avait une relation de confiance avec Enzo Ferrari) et Rainer avaient été les témoins privilégiés de quelques-uns des plus grands moments de l’aventure de la Scuderia Ferrari en Formule 1.

Pour donner encore plus de valeur à leur travail, les auteurs ont rassemblé les témoignages de personnages clés de l’histoire unique de la Scuderia en Formule 1. Le commentateur de Formule 1, James Allen, a reccueilli pour le livre les contributions de nombreux protagonistes de Ferrari, dont Piero Ferrari, Luca di Montezemolo, Mauro Forghieri, Jean Todt et Stefano Domenicali.